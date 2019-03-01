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Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
В преддверии Международного Женского Дня в эфире Авторадио состоялась акция «Дорогая, остановись». В течение всего дня мобильные экипажи нашей радиостанции делали подарки девушкам, которые находились за рулём и слушали Авторадио-Казахстан.
Представляем вашему вниманию самые яркие моменты акции «Дорогая, остановись». Она прошла во всех крупных городах Казахстана. Ведущие объявляли в эфире номера машин, за рулём которых были автоледи, и дарили косметические наборы.

Как прошла акция "Дорогая, остановись"!Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Как прошла акция "Дорогая, остановись"!
Сегодня, 17:49 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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