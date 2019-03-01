Как прошла акция "Дорогая, остановись"!

Представляем вашему вниманию самые яркие моменты акции «Дорогая, остановись». Она прошла во всех крупных городах Казахстана. Ведущие объявляли в эфире номера машин, за рулём которых были автоледи, и дарили косметические наборы.

























В преддверии Международного Женского Дня в эфире Авторадио состоялась акция «Дорогая, остановись». В течение всего дня мобильные экипажи нашей радиостанции делали подарки девушкам, которые находились за рулём и слушали Авторадио-Казахстан.Представляем вашему вниманию самые яркие моменты акции «Дорогая, остановись». Она прошла во всех крупных городах Казахстана. Ведущие объявляли в эфире номера машин, за рулём которых были автоледи, и дарили косметические наборы. Фото и видео, комментариев: 0 Сегодня, 17:49 в Автоклуб

