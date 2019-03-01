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Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
В преддверии Международного Женского Дня в эфире Авторадио состоялась акция «Дорогая, остановись». В течение 7 марта мобильные экипажи нашей радиостанции делали подарки девушкам, которые находились за рулём и слушали Авторадио-Казахстан.
Представляем вашему вниманию самые яркие моменты акции «Дорогая, остановись». Она прошла во всех крупных городах Казахстана. Ведущие объявляли в эфире номера машин, за рулём которых были автоледи, и в случае, если девушки останавливались, им дарили праздничные косметические наборы.

Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моментыАкция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Акция "Дорогая, остановись". Самые яркие моменты
Сегодня, 18:07 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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