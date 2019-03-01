В преддверии Международного Женского Дня в эфире Авторадио состоялась акция «Дорогая, остановись». В течение 7 марта мобильные экипажи нашей радиостанции делали подарки девушкам, которые находились за рулём и слушали Авторадио-Казахстан.Представляем вашему вниманию самые яркие моменты акции «Дорогая, остановись». Она прошла во всех крупных городах Казахстана. Ведущие объявляли в эфире номера машин, за рулём которых были автоледи, и в случае, если девушки останавливались, им дарили праздничные косметические наборы.