Акция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном В преддверии Международного Женского Дня в эфире Авторадио состоялась акция «Дорогая, остановись». В течение всего дня мобильные экипажи нашей радиостанции делали подарки девушкам, которые находились за рулём и слушали Авторадио-Казахстан.

























Представляем вашему вниманию самые яркие моменты акции «Дорогая, остановись». Она прошла во всех крупных городах Казахстана, в том числе в Семее и Рудном. Ведущие объявляли в эфире номера машин, за рулём которых были автоледи, и когда девушки останавливались, им дарили праздничные косметические наборы. Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 15:17 в Автоклуб

