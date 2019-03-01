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Акция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном
В преддверии Международного Женского Дня в эфире Авторадио состоялась акция «Дорогая, остановись». В течение всего дня мобильные экипажи нашей радиостанции делали подарки девушкам, которые находились за рулём и слушали Авторадио-Казахстан. 
Представляем вашему вниманию самые яркие моменты акции «Дорогая, остановись». Она прошла во всех крупных городах Казахстана, в том числе в Семее и Рудном. Ведущие объявляли в эфире номера машин, за рулём которых были автоледи, и когда девушки останавливались, им дарили праздничные косметические наборы.

Акция "Дорогая, остановись" в Семее и РудномАкция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном
Акция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном
Акция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном
Акция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном
Акция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном
Акция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном
Акция "Дорогая, остановись" в Семее и Рудном



Вчера, 15:17 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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