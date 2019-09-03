АКЦИЯ 25 ТОНН БЕНЗИНА СКОРО В ЭФИРЕ!

В эфире Авторадио-Казахстан начинается розыгрыш 25 тонн бензина!





Акция стартует 5 октября в 10.00. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо получить фирменный стикер «Авторадио-Казахстан» и наклеить его на свой автомобиль. Стикеры можно получить в офисе Авторадио-Казахстан в городе Алматы или у наших региональных представителей во всех городах Казахстана. Их адреса в городах Казахстана можно узнать на нашем сайте в разделе "Региональные представительства".

В течение всего сентября каждый будний день - с 11.00 до 13.00 - мы раздаём стикеры на улицах Алматы. Включайте эфир и узнавайте подробности!