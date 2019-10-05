На Авторадио-Казахстан началась акция "25 тонн бензина"

Акция "25 тонн бензина" проходит каждую субботу октября. Бензин может выиграть любой житель Казахстана. Для этого нужно внимательно слушать эфир и ждать сигнала ведущего. Как только он назовёт адрес в эфире, необходимо приехать в указанное место и принять участие в розыгрыше. Помимо бензина Авторадио-Казахстан разыгрывает светоотражатели, автомобильные аптечки, провода для прикуривания, буксировочные тросы.



Представляем вашему вниманию фотоотчёт об акции, которая прошла 5 октября в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султане, Атырау, Жанаозене, Жезказгане, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Рудном, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.



