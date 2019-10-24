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Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 тонн бензина" проходит в эфире Авторадио каждую субботу октября. Принять участие в акции и выиграть бензин может абсолютно любой житель Казахстана. Для этого нужно в течение всего дня внимательно слушать эфир и ждать сигнала ведущего. Как только он назовёт адрес, необходимо приехать в указанное место и принять участие в розыгрыше. Помимо бензина Авторадио-Казахстан разыгрывает светоотражатели, автомобильные аптечки, провода для прикуривания, буксировочные тросы.

Представляем вашему вниманию фотоотчёт акции, которая прошла в городе Павлодаре 19 октября. 

ВНИМАНИЕ! Наличие на автомобиле стикера Авторадио-Казахстан обязательно!!!

Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)
Акция "25 ТОНН БЕНЗИНА" в Павлодаре (ФОТО)

24-10-2019, 15:39 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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