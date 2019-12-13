Победители акции "Новогодний WhatsApp" Каждый будний день с девятого декабря «Новогодний Ватсап» .



Сочини стихотворение или песню, используя ключевые слова – «Авторадио» , «Новый Год» , и название своего города .



Пришли его голосовым сообщением на ватсап 707 105 05 05 и слушай внимательно наш эфир.



Авторы самых оригинальных и весёлых сообщений получат новогодние сюрпризы!!!







Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 16:16 в Автоклуб

