Победители акции "Новогодний WhatsApp"

Каждый будний день с девятого декабря «Новогодний Ватсап».
Сочини стихотворение или песню, используя ключевые слова – «Авторадио», «Новый Год», и название своего города.
Пришли его голосовым сообщением на ватсап 707 105 05 05 и слушай внимательно наш эфир.
Авторы самых оригинальных и весёлых сообщений получат новогодние сюрпризы!!!
Сочини стихотворение или песню, используя ключевые слова – «Авторадио», «Новый Год», и название своего города.
Пришли его голосовым сообщением на ватсап 707 105 05 05 и слушай внимательно наш эфир.
Авторы самых оригинальных и весёлых сообщений получат новогодние сюрпризы!!!