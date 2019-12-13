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Победители акции "Новогодний WhatsApp"
Каждый будний день с девятого декабря «Новогодний Ватсап».

Сочини стихотворение или песню, используя ключевые слова – «Авторадио»«Новый Год», и название своего города.

Пришли его голосовым сообщением на ватсап 707 105 05 05 и слушай внимательно наш эфир.

Авторы самых оригинальных и весёлых сообщений получат новогодние сюрпризы!!!

Победители акции "Новогодний WhatsApp"Победители акции "Новогодний WhatsApp"Победители акции "Новогодний WhatsApp"
Победители акции "Новогодний WhatsApp"
Победители акции "Новогодний WhatsApp"
Вчера, 16:16 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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