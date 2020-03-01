Мемы о короновирусе и Жандарбеке Бекшине появились в сети









Высказывание главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина о том, первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован в ближайшие дни, разлетелось на мемы. Пользователи фейсбука и инстаграма публикуют фотографию Жандарбека Бекшина в образе известной гадалки Ванги. Также интернет заполонили снимки, на которых казахстанские министры в аэропорту встречают короновирус и жмут ему руку. Ранее главный санврач сказал, что смертельная инфекция на территории нашей страны появится 11 марта. Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 17:35 в Автоклуб

