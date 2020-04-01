Госпиталь для больных коронавирусом строят в Алматы











Строительство госпиталя для больных коронавирусом в Алматы должно закончиться 25 апреля. На возведение объекта выделено 5 миллиардов тенге. Земельный участок занимает почти два гектара, строители уже успели возвести фундамент. К госпиталю подведены водопровод и электрочество. Как сообщает агентство Спутник, больница, строительство которой ведется круглосуточно, рассчитана на 280 коек. Здание будет сейсмоустойчивым и мобильным – при необходимости его можно перевезти в любой район Алматы. Фото и видео, комментариев: 0 Сегодня, 23:49 в Автоклуб

