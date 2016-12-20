В Турции убит российский посол Александр Карлов.





Уже точно установлено, что убийца российского дипломата в Анкаре был полицейским. Он работал в столичном отделе подавления бунтов, сообщили в МВД урции. Мужчина в деловом костюме с галстуком выхватил пистолет и произвёл несколько выстрелов в дипломата Андрея Карлова, когда посол выступал на открытии фотовыставки. Он не пытался скрыться и кричал, что его действия связаны с сирийским городом Алеппо. Нападавшего застрелили во время перестрелки со спецназом. Турецкие спецслужбы задержали пять человек – это родственники нападавшего. Также разыскивают двух его возможных сообщников.





Убийство посла России в Турции не изменит в худшую сторону отношения между двумя странами. Это заявил прилетевший на переговоры в Москву глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, если президент России сочтет это уместным. Полиция взяла под усиленную охрану диппредставительства Турции в России. Речь идет о посольстве в Москве и генконсульствах в городах. Как сообщили в пресс-службе МВД, в связи с убийством российского посла в Анкаре турецких дипломатов будут охранять круглосуточно.





Россия усилит борьбу с терроризмом в ответ на убийство посла в Турции. Это пообещал Владимир Путин. Президент заявил, что это провокация, цель которой – сорвать нормализацию двусторонних отношений и мирного процесса в Сирии. Владимир Путин сообщил, что в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился об участии российских специалистов в расследовании убийства посла Андрея Карлова.





На новость об убийстве российского посла в Турции отреагировали и казахстанские власти. Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования в связи со смертью Андрея Карлова. Он написал в твиттере — цитирую - "Гнусное убийство посла России в Турции, которого я знал, это самый серьезный дипломатический инцидент. Мои соболезнования!". Ранее МИД Казахстана решительно осудил произошедшее в Анкаре убийство посла. "Данный акт терроризма, направленный против полномочного представителя суверенной страны, призван посеять страх и внести раздор в двусторонние отношения Турции и России. Выражаем надежду, на то, что данный враждебный акт, не имеющий никаких оправданий, будет тщательно расследован правоохранительными органами Турции и его организаторы понесут заслуженное суровое наказание", - сообщили в нашем МИДе.





Мировые лидеры осуждают убийство российского посла в Турции. Заявления на этот счет оперативно прозвучали вчера вечером из Вашингтона и многих других столиц, а также из штаб-квартир ООН и НАТО. Турецкие власти считают, что убийца дипломата был одним из последователей проповедника Гюлена, который скрывается в Америке. Впрочем, его представители уже всё опровергли, и резко осудили нападение на российского посла.





Российским гражданам в Турции рекомендовано избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в обращении Ростуризма. Российские футбольные клубы, которые на зиму запланировали сборы в Турции, могут пересмотреть свои планы. Агентству «Р-Спорт» вечером об этом сообщили в Футбольной премьер-лиге.





Полиция склоняется к версии, что лозунги, которые выкрикивал убийца российского посла в Анкаре Андрея Карлова, могут свидетельствовать о его связях с запрещенной «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает сайт телеканала «Си-эн-эн Тюрк» со ссылкой на неназванные источники. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее турецкие СМИ высказывали предположение, что стрелявший — 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ — мог быть причастен к террористической организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает его организатором июльской попытки госпереворота. Мужчина был вооружен и он по сути был единственным кто находился за послом, когда тот открывал выставку, он выстрелил в него пять или семь раз.