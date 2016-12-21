Депутат Мухтар Тиникеев госпитализирован

Мажилисмен Мухтар Тиникеев, который предположительно был запечатлен на скандальном видео, где он избивает карагандинского депутата, пропустил сегодня пленарное заседание палаты. Как сказал коллега Тиникеева, парламентарий госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем. Напомню, в ролике видно, как человек, похожий на Мухтара Тиникеева, бьёт мужчину и выражается матом. Это происходит во время застолья. Сам мажилисмен сказал, что это видео нужно воспринимать как шутку.

Тем временем, депутаты призывают не торопиться с выводами и дождаться комментариев самого Мухтара Тиникеева относительно видео с его участием. На вопрос журналистов, приведет ли скандал к лишению Тиникеева депутатской должности, мажилисмен Тургун Сыздыков заявил, что решение будет принято только после того, как это дело будет серьёзно изучено.