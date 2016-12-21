КНБ проводит спец.операцию в трёх областях Казахстана Комитет национальной безопасности проводит в эти минуты в Алматы спецоперацию по нейтрализации ячеек религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра". Задержания проходят одновременно в Алматинской, Актюбинской и Атырауской областях. Проводятся обыски в местах, где живут приверженцы религиозной группировки. Как сообщают в КНБ, члены этой организации пропагандируют принцип так называемого "обвинения в неверии" или "такфира", на котором, построена идеология "Аль-Каиды" и "ДАИШ". Комитет национальной безопасности обещает сообщать о ходе операции и результатах дальнейшего следствия. К этому часу известно о 16-ти задержанных. Новости, комментариев: 0 21-12-2016, 16:49 в Программы

