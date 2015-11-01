В Шымкенте умер пострадавший на заводе Пострадавший рабочий во время взрыва на заводе смазочных материалов в Шымкенте умер в больнице. Мужчина получил ожоги 90 процентов тела. Спустя сутки не приходя в сознание он скончался этой ночью. Второй пострадавший - водитель грузовика по - прежнему в тяжелом состоянии. Напомню, взрыв на заводе прогремел накануне во время работ по заливке масел в контейнер. По неизвестной причине произошло возгорание сырья. В результате инцидента трое мужчин получили ожоги тела. Один человека скончался на месте происшествия. Начато до судебное расследование. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:10 в Программы

