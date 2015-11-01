Экс-министр обороны назвал причины падения Су-27 Бывший министр обороны Мухтар Алтынбаев назвал возможные причины падения истребителя в 25 километрах от Талдыкоргана. Рухнувшему воздушному судну более 30 лет, по мнению депутата, ресурс Су-27 мог быть предельным, либо проблема возникла в топливной системе. Мухтар Алтынбаев отметил профессиональные действия пилота Адильбека Искакова, который увел машину от населенных пунктов и заявил что, полеты всех военных самолетов временно остановлены. В настоящее время летчика выписали из военного госпиталя, он уже находится в кругу семьи. По факту крушения истребителя проводится досудебное расследование. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:12 в Программы

