Назарбаев подписал закон об обязательном медстраховании Нурсултан Назарбаев подписал закон об обязательном медицинском страховании. Согласно документу, с 1 января следующего года работодатели должны начать уплачивать отчисления за своих работников. Сроки начала работы системы перенесены на полгода позже. Оказывать медицинскую помощь по страховке казахстанцам начнут с 2018 года, - сообщает агентство Тенгриньюс. Также президент подписал закон об усилении мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В стране запретят продажу оружия в готовом для стрельбы состоянии и ужесточат требования к охранным организациям. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:48 в Программы

