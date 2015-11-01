В России потерпел крушение самолет Ту-154

Приходят новые подробности крупной авиакатастрофы в России, там несколько часов назад упал самолет Ту-154, который принадлежит Министерству обороны.





Ночью борт вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и взял курс на Сирию. В самолете находились, в основном, не военные, а те, кто, по замыслу оборонного ведомства, должен был скрасить российским солдатам и офицерам пребывание в зоне боевых действий – артисты. Это музыканты знаменитого ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, в Сирию летели журналисты Первого канала, НТВ и телеканала Звезда. Они должны были освещать концерт на военной базе Хмеймим.





Причины этой катастрофы пока неизвестны. В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность или ошибка в пилотировании. Погода в районе Сочи сейчас хорошая. Час назад было объявлено, что обнаружено место предполагаемого падения самолёта. Фрагменты и шасси Ту-154 обнаружены в 6-ти километрах от берега в Черном море.





Потеря связи с самолётом через 20 минут после взлета может говорить о том, что на борту произошёл взрыв. Об этом телеканалу РБК рассказал заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Обломки Ту-154 разлетелись вдоль побережья на полтора километра. Это говорит о том, что самолёт разбился при ударе о воду. Такое мнение «Эху Москвы» высказал заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.





На борту разбившегося Ту-154 были все артисты хора ансамбля им. Александрова, кроме трех человек. Это агентству ТАСС сообщил ведущий солист Вадим Ананьев. Он сказал, что не полетел, потому что у него недавно родился маленький ребенок. По последним данным, погибли 64 артиста, а также художественный руководитель ансамбля, дирижер Валерий Халилов. В результате катастрофы самолета Ту-154 погибли сотрудники «Первого канала». Это корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Они должны были освещать концерт, который планировался на аэродроме Хмеймим.





Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, оказалась среди жертв крушения военного Ту-154. Она везла в Сирию медикаменты, рассказал «Эху Москвы» глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Елизавета Глинка была членом совета по правам человека при президенте Владимире Путине.





Экипаж разбившегося самолета, по предварительным данным, столкнулся с критической технической неисправностью при наборе высоты. Проблему не удалось быстро устранить и она привела к катастрофе, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. По его словам, не исключается и возможность ошибки пилотов, но это маловероятно, ведь летчики были очень опытными. Погодный фактор тоже не рассматривается в числе основных версий – по данным Росгидромета, в районе аэропорта были нормальные погодные условия.





Спасатели на месте крушения начали находить тела погибших. Кроме того, некоторые обломки и личные вещи найдены на расстоянии от 12 до 14 километров от береговой линии. «Интерфаксу» в экстренных службах пояснили, что в этом месте в море сильное течение.



Версия технической неисправности самолета Минобороны Ту-154, при крушении которого погибли 92 человека, сейчас является приоритетной. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на источник в экстренных службах. Упавший в Черное море самолет был выпущен 33 года назад. Последний раз ремонтировался в декабре 14-го года. В сентябре этого года прошел плановое обслуживание, сообщили в Минобороны. Поисково-спасательная операция у побережья города Сочи продолжается. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны Игорь КонашЕнков. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает президенту Владимиру Путину последние сведения по ситуации с крушением военного Ту-154, это сообщили в Кремле.





Тем временем, следователи изымают документы и допрашивают лиц, готовивших к вылету потерпевший крушение Ту-154 к вылету в Сирию. Об этом сообщила агентству ТАСС представитель СКР Светлана Петренко. По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".