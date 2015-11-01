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Нурсултан Назарбаев предложил создать антикризисный совет
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал целый ряд внутренних проблем в Евразийском экономическом союзе и предложил создать антикризисный совет в рамках объединения, передает РИА Новости.  "Мы должны знать, как подставить плечо друг другу в непростых экономических условиях. Для этого нужен орган, который разрабатывает эти вопросы", - сказал Президент. Ранее он заявил о готовности Казахстана принять в Астане все стороны, участвующие в переговорах по Сирии
Вчера, 21:14 в Программы » Новости, комментариев: 0

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