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Слухи о китайских мандаринах не соответствуют действительности
Комитет по защите прав потребителей Казахстана опровергает информацию о том, что китайские мандарины заражены гриппом.  Такие слухи сейчас распространяются по ватсапу. Грипп - это острое инфекционное заболевание, им можно заразиться   воздушно-капельным путем при чиханье, кашле, насморке. Заболевание не передается пищевым путем. Продукты, в том числе мандарины, не могут быть источником и фактором передачи гриппа, - говорят эксперты. Напомню, казахстанцы начали получать аудиозаписи, в которых сообщается о зараженных китайских мандаринах. Ранее такие же сообщения стали рассылать в России.
Вчера, 21:16 в Программы » Новости, комментариев: 0

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