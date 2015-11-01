Комитет по защите прав потребителей Казахстана опровергает информацию о том, что китайские мандарины заражены гриппом. Такие слухи сейчас распространяются по ватсапу. Грипп - это острое инфекционное заболевание, им можно заразиться воздушно-капельным путем при чиханье, кашле, насморке. Заболевание не передается пищевым путем. Продукты, в том числе мандарины, не могут быть источником и фактором передачи гриппа, - говорят эксперты. Напомню, казахстанцы начали получать аудиозаписи, в которых сообщается о зараженных китайских мандаринах. Ранее такие же сообщения стали рассылать в России.
Слухи о китайских мандаринах не соответствуют действительности
Вчера, 21:16 в Программы » Новости, комментариев: 0