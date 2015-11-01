Кадровые перестановки в правительстве

Крупные кадровые перестановки в казахстанском правительстве — сменилось сразу два министра. Куандык Бишимбаев освобожден от должности министра национальной экономики. На это место назначен Тимур Сулейменов, который до этого работал вице-министром экономического развития и торговли. Сменился и глава казахстанского МИДа. На место Ерлана Идрисова назначен Кайрат Абдрахманов. Ранее он был представителем Казахстана при Организации Объединенных Наций. Как сообщает агентство Тенгриньюс, бывший глава внешнеполитического ведомства Ерлан Идрисов перешел на другую работу.

