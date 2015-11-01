В отношении Куандыка Бишимбаева проводится следствие Президент Нурсултан Назарбаев прокомментировал недавние кадровые перестановки в правительстве. Он заявил, что в отношении Куандыка Бишимбаева, который накануне был освобожден от должности министра национальной экономики, проводятся следственные мероприятия. "Чего ожидать, мы не знаем, нужно дождаться результатов проверок», - сказал президент. Напомню, ранее Куандык Бишимбаев занимал одну из руководящих должностей в холдинге «Байтерек». В отношении высокопоставленных сотрудников этого ведомства сейчас проводится досудебное расследование. Руководителей «Байтерек Девелопмент» обвиняют в получении взяток. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:29 в Программы

