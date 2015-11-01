Президент поздравил казахстанцев с Новым годом Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом.



"Уважаемые казахстанцы, мы провожаем поистине исторический и рубежный 2016 год. Наша страна отметила юбилей независимости, подвела черту под целой эпохой. Мы с полным правом можем сказать, что Казахстан достойно прожил эту четверть века. Уходящий год оказался очень насыщенным, он вобрал в себя все, что было за период нашей независимости, и трудности, которые мы сумели преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся. Я хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам, ведь мы всего добились вместе силой нашего согласия и твердостью нашего единства", - отметил Назарбаев в своем поздравлении.





"Мы встречаем новый год, который также будет важным. Наша страна будет в фокусе крупнейших международных мероприятий. В Алматы на Всемирную зимнюю Универсиаду приедут лучшие спортсмены из рекордного числа стран. Астана примет гостей со всей планеты на выставке EXPO "Энергия будущего". Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН - эта структура отвечает за глобальный мир и безопасность. Все это - серьезное доверие нашей стране и новый стимул для ее развития.





Год будет особенным для всего Казахстана и для каждого из нас. Новые меры содействия занятости помогут начать свое дело более полумиллиону казахстанцев. Начнет действие новая программа развития агропромышленного комплекса. Она не только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан. Объединить свои усилия в кооперативы смогут более полумиллиона хозяйств. Повышение пенсий, пособий и иных социальных выплат затронут порядка трех миллионов человек. Все это укрепляет уверенность в будущем", - подчеркнул Глава государства.





"Дорогие друзья, новый год уже готов войти в нашу жизнь, наполнить ее новыми событиями, идеями, открытиями. Мы также готовы встретить его и сделать еще больше для себя, для своих семей, нашей общей родины. Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех добрых замыслов. С Новым 2017 годом! Жаңа жыл құтты болсын!" - заключил Нурсултан Назарбаев. "Уважаемые казахстанцы, мы провожаем поистине исторический и рубежный 2016 год. Наша страна отметила юбилей независимости, подвела черту под целой эпохой. Мы с полным правом можем сказать, что Казахстан достойно прожил эту четверть века. Уходящий год оказался очень насыщенным, он вобрал в себя все, что было за период нашей независимости, и трудности, которые мы сумели преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся. Я хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам, ведь мы всего добились вместе силой нашего согласия и твердостью нашего единства", - отметил Назарбаев в своем поздравлении."Мы встречаем новый год, который также будет важным. Наша страна будет в фокусе крупнейших международных мероприятий. В Алматы на Всемирную зимнюю Универсиаду приедут лучшие спортсмены из рекордного числа стран. Астана примет гостей со всей планеты на выставке EXPO "Энергия будущего". Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН - эта структура отвечает за глобальный мир и безопасность. Все это - серьезное доверие нашей стране и новый стимул для ее развития.Год будет особенным для всего Казахстана и для каждого из нас. Новые меры содействия занятости помогут начать свое дело более полумиллиону казахстанцев. Начнет действие новая программа развития агропромышленного комплекса. Она не только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан. Объединить свои усилия в кооперативы смогут более полумиллиона хозяйств. Повышение пенсий, пособий и иных социальных выплат затронут порядка трех миллионов человек. Все это укрепляет уверенность в будущем", - подчеркнул Глава государства."Дорогие друзья, новый год уже готов войти в нашу жизнь, наполнить ее новыми событиями, идеями, открытиями. Мы также готовы встретить его и сделать еще больше для себя, для своих семей, нашей общей родины. Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех добрых замыслов. С Новым 2017 годом! Жаңа жыл құтты болсын!" - заключил Нурсултан Назарбаев. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:42 в Программы

