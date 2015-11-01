Число жертв при обрушении дома в Шахтинске достигло 9-ти человек. Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан к Карагандинской области накануне поздно вечером. Спасено четыре человека, из них двое детей. на данный момент из под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей. На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов. Как сообщает агентство Тенгриньюз , Предварительно причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления. Данную информацию подтвердили по номеру открытой в городе горячей линии.





И Как пишет Информбюро кз. , сегодня в 8:15 из-под завалов извлечён живой мужчина. Ему 32 года. Об этом сообщает официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов. Напомню, Часть многоэтажного дома обрушилась в посёлке Шахан Карагандинской области накануне поздно вечером. Из-под груды обломков извлекли четырёх человек, в том числе двух детей, они находятся в реанимации. 9 человек погибло, разбор завалов продолжается.

