Ушел на пенсию Аслан Мусин Ушел на пенсию бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин. Сегодня указом главы государства его освободили от должности. Аслану Мусину 2 января исполнилось 63 года. Он был послом Казахстана в Хорватии, сообщает агентство Тенгриньюз. Между тем, посол Казахстана в США Кайрат Умаров назначен постоянным представителем республики при ООН. Он сменил Кайрата Абдрахманова, назначенного министром иностранных дел. Отметим, что сам президент Нурсултан Назарбаев находится в краткосрочном отпуске. Как долго продлится отпуск главы государства неизвестно. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:43 в Программы

