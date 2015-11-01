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Ушел на пенсию Аслан Мусин
Ушел на пенсию бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин. Сегодня указом главы государства его освободили от должности. Аслану Мусину 2 января исполнилось 63 года. Он был послом Казахстана в Хорватии, сообщает агентство Тенгриньюз. Между тем, посол Казахстана в США Кайрат Умаров назначен постоянным представителем республики при ООН. Он сменил Кайрата Абдрахманова, назначенного  министром иностранных дел. Отметим, что сам президент Нурсултан Назарбаев находится в краткосрочном отпуске. Как долго продлится отпуск главы государства неизвестно.
Вчера, 19:43 в Программы » Новости, комментариев: 0

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