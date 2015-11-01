В Шахане похоронили погибших под завалами дома Сегодня в поселке Шахан похоронили погибших под завалами дома. Напомню трагедия произошла вечером 1 января. Взорвался расположенный в подвале котел отопления. Разрушение дома унесло жизни девяти человек. Сейчас полицейские ищут кочегара. Его личность установлена. Как заявил аким города Шахтинск, Сержан Аймаков возле рухнувшего здания будет построена новая котельная. Деньги выделят спонсоры. Между тем, мажилисмены перечислят однодневный заработок семьям пострадавших. Финансовую помощь им окажут и власти Карагандинской области. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:46 в Программы

