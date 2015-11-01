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Пострадавшим в Шахане купят новые квартиры
Жителям обрушившегося в Шахане дОма купят новые квартиры! Об этом сообщил аким поселка Марат Жакупов. Он подчеркивает, что жилье будет приобретено за счет спонсорской помощи. Для этого уже открыт специальный счет в банке. Деньги оттуда также будут направлены на оказание материальной помощи пострадавшим. Между тем Департамент внутренних дел Карагандинской области, опровергает информацию о том, что кочегар дома в Шахане, где произошел взрыв, задержан и допрошен. В полиции говорят, что до сих пор не знают, где находится мужчина.
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