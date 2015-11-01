Пострадавшим в Шахане купят новые квартиры

Жителям обрушившегося в Шахане дОма купят новые квартиры! Об этом сообщил аким поселка Марат Жакупов. Он подчеркивает, что жилье будет приобретено за счет спонсорской помощи. Для этого уже открыт специальный счет в банке. Деньги оттуда также будут направлены на оказание материальной помощи пострадавшим. Между тем Департамент внутренних дел Карагандинской области, опровергает информацию о том, что кочегар дома в Шахане, где произошел взрыв, задержан и допрошен. В полиции говорят, что до сих пор не знают, где находится мужчина.