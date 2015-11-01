В МВД обещают проверить объявления о регистрации В министерстве внутренних дел обещают проверить распространяемые в интернете объявления о регистрации и прописке граждан. Авторов публикаций накажут в случае нарушения установленных законом правил регистрации. Напомню, при временном проживании в другом городе каждый казахстанец обязан пройти регистрацию по месту проживания. Штраф за невыполнение нормы достигает 23 тысяч тенге. Между тем, как сообщает агентство Тенгриньюз, в ЦОНах Алматы и Астаны образовались очереди из желающих получить временную регистрацию. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 15:07 в Программы

