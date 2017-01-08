В Шымкенте из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом. ЧП произошло в 4 утра по улице Дружбы народов неподалеку от казахско-турецкого лицея. Известно, в двухэтажном строении проживали квартиранты, дом рассчитан на две семьи. Жильцы были извлечены из-под завалов, среди них годовалый ребенок. Информационные агентства сообщают об одном погибшем. О состоянии пострадавших — пока ничего неизвестно. Напомню, 1-го января дом обрушился в поселке Шахан Карагандинской области. Это произошло из-за взрыва котельной.

Тем временем, озвучена предварительная причина ЧП в Шымкенте. Двухэтажный дом мог обрушиться из-за взрыва газовоздушной смеси. В эти минуты специалисты Департамента по ЧС выясняют точные причины. По их словам, кто-то из жильцов пользовался камином и электроприбором для отопления. Как сообщает агентство Тенгриньюс, площадь обрушения составила 64 квадратных метра. Дом разрушен полностью и не пригоден для проживания. В спасении жильцов и разборе завалов принимали участие десятки человек, среди них — военнослужащие Национальной гвардии.

