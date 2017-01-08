Грузовик въехал в толпу в центре Иерусалима Грузовик въехал в толпу в центре Иерусалима. По последним данным, четыре пешехода погибли. 15 получили травмы. В израильской полиции называют случившееся терактом. Человек, сидевший за рулем грузовика, был застрелен. По данным агентства Associated Press, целью водителя была группа солдат, только что вышедших из автобуса. Это не первый теракт, совершенный с помощью грузовика. В декабре в Берлине гражданин Туниса совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. Еще один теракт был совершен в Ницце в июле. Тогда грузовик задавил 86 человек. Новости, комментариев: 0 8-01-2017, 18:42 в Программы

