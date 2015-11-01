Cтали известны имена задержанных топ-менеджеров "ЕНПФ"

Сегодня стали известны имена топ-менеджеров Единого Накопительного Пенсионного фонда, которые были взяты под стражу на прошлой неделе. Это председатель правления "ЕНПФ" Руслан Ерденаев, начальник управления финансовых рисков Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета компании"АлатауМунайАлтын", а также учредитель компании "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев. Им предъявлено обвинение по статье «Растрата чужого имущества». Всего по этому делу арестовано 4 человека. Напомню, ранее у следственных органов вызвало подозрение сделка ЕНПФ по покупке облигаций. В Нацбанке подчеркивают,что пенсионным накоплениям казахстанцев ничего не угрожает.