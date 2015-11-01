Представитель КГД оказывал покровительство казино в Капчагае

В Алматинской области арестован представитель Комитета государственных доходов. По версии следствия, сотрудник министерства финансов на системной основе получал взятки от представителей казино, находящихся в городе Капчагае. Чиновник оказывал игорному заведению незаконное покровительство и не проводил там налоговые проверки, - сообщают в Национальном бюро по противодействию коррупции. Рахат Жумабаев был арестован при получении 5 тысяч долларов. Причем посредником при получении взятки был его собственный сын.