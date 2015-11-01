Премьер-министр отчитал министра внутренних дел В ходе заседания правительства Бакытжан Сагинтаев отчитал министра внутренних дел и корпорацию "Правительство для граждан" за ажиотаж из-за временной регистрации. Наступили на те же грабли, приняли новый закон, а людям не объясняем как он действует. Разъяснительная работа организована плохо, заявил премьер-министр. Он поручил сделать процедуру регистрации оперативной, сообщает агентство Тенгриньюз. В госкорпорации "Правительство для граждан" обещают, что через месяца получить документ можно будет онлайн. Напомним, в ЦОНах наблюдается настоящий ажиотаж. Люди узаконивают свое место проживания, опасаясь получить штраф за отсутствие справки. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:13 в Программы

