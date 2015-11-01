Задержан бывший министр национальной экономики В Астане задержан бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Его подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, экс-министр находился в сговоре с группой лиц. С кем именно — пока не разглашается. Деньги, полученные незаконным путем, Куандык Бишимбаев тратил на личные нужды, - так считают в Национальном бюро по противодействию коррупции. Сейчас бывший глава министерства национальной экономики водворен в изолятор временного содержания Астаны. Напомним, от должности Бишимбаев был отстранён в конце декабря. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:07 в Программы

