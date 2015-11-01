В одном из ЦОНов Алматинской области скончался мужчина

Инцидент произошел в поселке Отеген Батыра. Как говорят в полиции, мужчина вышел из здания, и уже на улице потерял сознание. Однако некоторые очевидцы говорят, что посетителю стало плохо внутри помещения. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все подробности. Напомню, что 7 января в Казахстане вступил в силу закон о временой регистрации. Из-за этого в некоторых центрах обслуживания населения возник ажиотаж.