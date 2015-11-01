В школах Алматы не отменят весенние каникулы Дополнительные каникулы, которые введены для школьников Алматы в январе, не повлияют на их отдых весной! Дети будут отдыхать — как и положено — с 21-го марта по 2-е апреля. Об этом сообщили в управлении образования. Напомню, сегодня стало известно о том, что алматинским школьникам предоставят дополнительные каникулы — с 30-го января по 8-е февраля. Это связано с Универсиадой, которая пройдет в Алматы. Чиновники считают, что вместо уроков дети могут пойти на спортивные мероприятия и таким образом приобщиться к здоровому образу жизни.

Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:40 в Программы

