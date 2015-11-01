Чрезвычайное происшествие в элитной воинской части Чрезвычайное происшествие в элитной воинской части Казахстана! В президентском полку "Айбын", который охраняет резиденцию главы государства и важные объекты, обнаружен мёртвым солдат! Предположительно, молодой человек погиб от выстрела в голову. Асет Жусупов прослужил в гвардии всего два месяца. Версию о суициде близкие солдата отвергают. Иная информация в интересах следствия засекречена, сообщает портал kstnews.kz. Добавим, что президентским полком «Айбын» называется расположенная в Астане элитная воинская часть — подразделение Службы госохраны. Помимо охраны резиденции, «Айбыновцы» встречают и провожают иностранных президентов. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 19:19 в Программы

