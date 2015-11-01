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Чрезвычайное происшествие в элитной воинской части
Чрезвычайное происшествие в элитной воинской части Казахстана! В президентском полку "Айбын", который охраняет резиденцию главы государства и важные  объекты, обнаружен мёртвым солдат! Предположительно, молодой человек погиб от выстрела в голову.  Асет Жусупов прослужил в гвардии всего два месяца. Версию о суициде близкие солдата отвергают. Иная информация в интересах следствия засекречена, сообщает портал kstnews.kz. Добавим, что президентским полком «Айбын» называется расположенная в Астане элитная воинская часть — подразделение Службы госохраны. Помимо охраны резиденции, «Айбыновцы» встречают и провожают иностранных президентов.
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