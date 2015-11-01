В Актобе произошла перестрелка В Актобе произошла перестрелка между сотрудниками полиции и автомобилистом. Это случилось на трассе Актобе-Богословка. Правоохранители остановили машину и попросили водителя выйти из салона. В ответ мужчина направил на полицейских дуло пистолета. В результате он получил огнестрельное ранение. Мужчина скончался по дороге в больницу. В полиции говорят, что погибший ранее был судим за разбойное нападение. Напомню, сегодня власти заявили о том, что желтый уровень террористической угрозы будет снят в Казахстане 16 января. Он был введен летом после теракта в Актобе.

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