Агенство по делам госслужбы проверит Facebook и Instagram Фейсбук и Инстаграм проверяет Агентство по делам госслужбы, чтобы узнать — выкладывают ли чиновники фотографии с корпоративов или посты, порочащие их репутацию! Таким образом, ведомство планирует наказать сотрудников гос.учреждений, которые ведут себя непристойно. В случае, если компрометирующие факты будут найдены , чиновники могут лишиться работы, - об этом сообщают в Агентстве по делам госслужбы. Напомню, в декабре пресса писала о драке между двумя сотрудниками акимата в Акмолинской области. Конфликт произошел в кафе. За прошлый год агентство по делам госслужбы наказало более 200 чиновников, за нарушение этических требований.

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