Турецкий самолет рухнул на жилые дома в Бишкеке В Кыргызстане сегодня объявлен траур в связи с крушением самолета. В республике приспущены государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Грузовой Boing утром должен был приземлиться в Бишкеке, но рухнул во время посадки в полутора километрах от аэропорта Манас. Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители, среди которых шестеро детей. Официально известно о 12 госпитализированных. На месте происшествия в эти минуты продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди. Поисковая операция будет продолжаться и ночью.



Стало известно, что рухнувший в Кыргызстане грузовой Boing принадлежал частной турецкой компании ACT. По их данным, борт выполнял рейс из Гонконга в Стамбул, а в аэропорту "Манас” планировал дозаправиться. Самолет из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу. Первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотов. В данный момент найден один из трех черных ящиков Boing . Его расшифровкой займутся специалисты Международного авиационного комитета. Отметим, что потерпевший крушение самолет за день до трагедии совершал посадку в Астане.



Президент Казахстана в связи с крушением Boing направил телеграмму главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших. Между тем, в Алматы организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших в трагедии. В торговом центре Ритц-Палас активисты принимают новые теплые вещи, консервы и предметы личной гигиены. Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по авиакатастрофе в Бишкеке. Сейчас на месте трагедии работают 300 спасателей и 500 сотрудников милиции.





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