Экипаж авиакомпании Qazaq Air отстранили от работы Авиакомпания Qazaq Air извинилась перед пассажирами. Командир воздушного судна рейса Атырау-Актобе-Шымкент не прошел предполетную медицинскую проверку и был отстранен от выполнения полета, утверждает перевозчик. Компания проводит служебное расследование, сообщает агентство Тенгриньюз. Напомним в день вылета команду воздушного судна возглавлял нетрезвый пилот. Он признался, что за сутки до запланированного вылета выпил четыре кружки пива. На подозрительное поведение экипажа обратили внимание пассажиры. После рейс Атырау-Актобе решили отменить. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:11 в Программы

