Депутат прокомментировал смерть в ЦОНе Мажилисмен Аманжан Жамалов выразил соболезнования родным и близким умерших в зданиях ЦОНов. Также депутат извинился за высказывание, которое возмутило казахстанцев, сообщает агентство Тенгриньюз. Напомню, Аманжан Жамалов комментируя смерть людей в центре обслуживания населения заявил, что человек с таким же успехом мог, по состоянию здоровья умереть и дома. Мажилисмен считает, что некорректно связывать норму об обязательной регистрации граждан со случаями смерти людей в Центрах обслуживания населения. С начала месяца в ЦОНах в очереди за регистрацией погибло два человека. Последний инцидент произошел сегодня утром. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:14 в Программы

