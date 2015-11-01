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Победители на Универсиаде получат пять миллионов тенге

За победу в универсиаде спортсмены получат пять миллионов тенге , об этом заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. За второе место — 3 миллиона 300 тысяч, за третье -1 миллион 600 тысяч тенге, сообщает телеканал 24 Хабар. Кроме того, аким Алматы Бауыржан Байбек считает, что туристы Универсиады позволят заработать малому и среднему бизнесу города более 2 млрд тенге.

 

Выступая перед кабинетом министров, аким Алматы также сообщил, что во время Универсиады в мегаполис не будут пускать старые машины, которые не отвечают техническим, санитарным и экологическим нормам. Также для удобства горожан и гостей города принято решение предоставить школьникам дополнительные каникулы. Это даст 30-процентную разгрузку улиц и одновременно возможность родителям со школьниками посетить студенческие спортивные игры.


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