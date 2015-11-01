Глава "Правительства для граждан" покинул пост Глава корпорации "Правительства для граждан" Данияр Еренчинов покинул пост. Еренчинов по собственному желанию сложил свои полномочия. Однако официальная причина отставки неизвестна. Напомню, на прошлой неделе деятельность Правительства для граждан раскритиковал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Это связано с тем, что корпорация не до конца продумала многие вопросы, связанные с временной регистрацией граждан. А именно — у казахстанцев до сегодняшнего дня не было возможности оформить регистрацию по интернету. Кроме того, с начала ажиотажа уже два человека скончались в казахстанских ЦОНах. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:26 в Программы

