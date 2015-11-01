Дональд Трамп вступил в должность президента США Дональд Трамп вступил в должность президента США. Он уже подписал первые указы. Трамп одобрил документ, который позволяет генералу в отставке Джеймсу Мэттису занять должность министра обороны, учредил Национальный день патриотизма и назначил ряд чиновников президентской администрации. Тем временем на сайте Белого дома появилась программа новой администрации главы США. В ней говорится, о том, что Штаты планируют выйти из Транс-тихоокеанского партнёрства, остановить сокращение численности вооруженных сил и развивать возможности для борьбы в киберпространстве. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 07:07 в Программы

