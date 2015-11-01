В Астане начинаются переговоры по Сирии

Группировки в составе оппозиционной Свободной сирийской армии на переговорах намерены настаивать в Астане на освобождении заключённых и облегчении гуманитарного доступа в осажденные районы в дополнение к закреплению режима перемирия. Об этом говорится в сообщении, распространенном представителями оппозиции перед предстоящими переговорами.

Переговоры по Сирии открываются в Астане сегодня и должны завершиться завтра. В них участвуют представители правительства и вооружённой оппозиции, стран-гарантов соглашения о перемирии - России, Турции и Ирана, а также команда спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане в качестве наблюдателя.

Накануне встречи в различных форматах продолжались в столице Казахстана весь день. Главная цель переговоров - подтверждение договорённостей о перемирии и политическом урегулировании в Сирии. Стороны прилагают все усилия для сближения позиций руководства Сирии и вооружённой оппозиции. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах Александр Лаврентьев.