Новые подробности жуткого убийства школьника в Алматы

По предварительной информации, ребенка убили за 100 тысяч тенге. Далее представитель департамента внутренних дел воссоздает картину случившегося из имеющимся оперативным данным.



"Предварительно все было так. Она вызывает из Шымкента своего сына, тот приезжает с другом. На она им обещает 100 тысяч тенге — Тут же в деле ее дочка. Втроем они выслеживают мальчика – во сколько выходит, как идет на остановку. 19 января они подъезжают на машине – машина принадлежит знакомому мачехи – это возможный пятый соучастник преступления. Мальчика подзывают – он этих людей знал и сел в машину. Похищают мальчика, вывозят на заранее арендованную дачу. Как показала экспертиза, смерть школьника наступила спустя несколько часов. Его убивают — душат, наносят множество колото-резаных ранений. С целью сокрытия следов преступления закапывают тело в подвале дома”, — говорит Салтанат Азирбек. После подачи заявления бабушкой пропавшего мальчика, полицейские работали всю ночь – но, к сожалению, подтвердились самые страшные догадки”. "Когда бабушка забила тревогу – она говорила, что мальчик ответственный, никогда без разрешения без спроса не уходил, всегда предупреждал. Она прибежала вечером 19 января, мы создали следственно-оперативную группу. Ювенальная полиция проверила до утра все компьютерные клубы и торговые дома, параллельно отрабатывали версию криминала. К сожалению, так оно и вышло”, — рассказала Азирбек Sputnik Казахстан.



Ужасающие подробности убийства 11-летнего Оркена Азаматулы раскрывают алматинские полицейские. Мальчика могли убить из мести. По подозрению в причастности к преступлению задержаны пять человек – среди них сын и дочь мачехи ребенка.Ученик 6-го класса одной из школ Алматы пропал 19 января, когда вышел из школы и не вернулся домой. Заявление в полицию о пропаже мальчика его бабушка написала вечером того же дня. Позже было найдено тело ребенка. "Проводится расследование по двум статьям Уголовного кодекса – статье 125 часть 2 и 99 часть 2 (похищение человека и убийство. – Прим. ред.). Задержан возможный организатор преступления – мачеха Оркена 1980 года рождения. У нее от первого брака есть двое детей. Сын 1995 года рождения и дочь 1997 года рождения. Сын живет в Шымкенте. В отместку своему мужу и свекрови – то есть, бабушке Оркена, мачеха, по предварительным данным, решилась на совершение преступления”, — рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.