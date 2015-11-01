Москва рада, что представители Дамаска и сирийской оппозиции сели за стол переговоров. Об этом заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров. После небольшого перерыва стороны перейдут к рабочим контактам. Последующие раунды межсирийских переговоров, в том числе намеченная встреча в Женеве, будет посвящена переговорам правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров.
Москва рада, что Дамаск и сирийская оппозиция сели за стол переговоров
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