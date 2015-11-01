Переговоры по Сирии завершились в Астане Сирийская оппозиция недовольна окончательным коммюнике по переговорам в Астане. Об этом сообщают РИА Новости. Противники Башара Асада протестуют против отсутствия в тексте упоминания военной роли Ирана в Сирии. Итоговую декларацию подписали только страны-гаранты Россия, Турция и Иран. Глава правительственной делегации Дамаска Башар Джаафари заявил, что власти Сирии продолжат диалог с оппозицией. Ранее страны-гаранты по сирийскому вопросу, договорились создать механизм для контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.



Итоги сирийских переговоров в Астане прокомментировал директор института стратегических исследований Ерлан Карин. По его словам, столица выполнила свою миссию. Организаторам удалось не допустить срыва встречи и провокации под прицелом около 400 зарубежных СМИ. В переговорах участвовали представители более 15 сирийских вооруженных групп, в рядах которых воюют в среднем 70 тысяч человек. От каждой группы была представлена делегация от 3-7 человек, преимущественно полевых командиров. Напомним, в Астане завершился переговорный процесс по урегулированию ситуации в Сирии. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:11 в Программы

