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Министр должен быть ответственнее не гоняя бумагу
Казахстанские министры должны брать на себя ответственность за выполнение государственных программ, а не гонять туда сюда бумагу. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании рабочей группы по вопросам  перераспределения власти. Президент заявил, что некоторые его полномочия должны быть переданы правительству. В частности, что касается утверждения государственных программ. За президентом же останется внешняя политика и управление государственной жизнью.
Вчера, 21:14 в Программы » Новости, комментариев: 0

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