Министр должен быть ответственнее не гоняя бумагу Казахстанские министры должны брать на себя ответственность за выполнение государственных программ, а не гонять туда сюда бумагу. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения власти. Президент заявил, что некоторые его полномочия должны быть переданы правительству. В частности, что касается утверждения государственных программ. За президентом же останется внешняя политика и управление государственной жизнью. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:14 в Программы

