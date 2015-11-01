В Астане во время эстафеты огня Универсиады погас факел

Инцидент произошел когда олимпийский чемпион Данияр Елеусинов передал факел следующему спортсмену. Как пишет портал Информбюро, проблему решили в течение нескольких минут. После того, как факел вновь загорелся, спортсмены направились до пункта назначения – к акимату Астаны. Несколькими часами ранее Нурсултан Назарбаев дал старт эстафете огня Универсиады. Факелоносцами стали 60 именитых спортсменов, среди которых Василий Левит, Мадияр Ибраимбеков и Молдир Мекенбаева.