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Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам

Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам. Речь шла о перераспределении полномочий между ветвями власти. Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, а также демократизации всей политической системы. Для Президента станут приоритетными стратегические функции, а также роль верховного арбитра. Глава Государства намерен сконцентрировать внимание на внешней политике. Вместе с этим, значительно усилится роль правительства.

Вчера, 22:07 в Программы » Новости, комментариев: 0

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