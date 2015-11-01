Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам. Речь шла о перераспределении полномочий между ветвями власти. Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, а также демократизации всей политической системы. Для Президента станут приоритетными стратегические функции, а также роль верховного арбитра. Глава Государства намерен сконцентрировать внимание на внешней политике. Вместе с этим, значительно усилится роль правительства. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:07 в Программы

